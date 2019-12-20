Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год
С 1 января в Украине ожидается потепление.
Погода на Новый год в Украине ожидается морозной, но бесснежной.
В Украине сегодня без осадков, температура до +13° (карта)
По предварительному прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря погода в Украине будет морозной. Так, в большинстве регионов столбики термометров не поднимутся выше -1 градуса. "Плюсовая" температура будет только на юге - там ожидается до +4 градусов.
Осадков синоптики в последний день 2019 года не обещают.
1 января 2020 года в Украине значительно потеплеет, температура поднимется до +1...+13 градусов. Осадков в большинстве областей не ожидается, только в Одесской области возможен небольшой дождь.
Напомним, ранее народный синопти Леонид Горбань прогнозировал, что погода на Новый год в Украине будет морозной и снежной.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... +6°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+9°... +8°
- Одесса+9°... +7°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+8°... +7°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
-7°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-9 °
Влажность:60 %
Давление:765 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей