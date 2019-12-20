Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год

10:52, 20 декабря 2019
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С 1 января в Украине ожидается потепление.

На Новый год в Украине снега не будет / Фото УНИАН
На Новый год в Украине снега не будет / Фото УНИАН

Погода на Новый год в Украине ожидается морозной, но бесснежной. 

В Украине сегодня без осадков, температура до +13° (карта)

По предварительному прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря погода в Украине будет морозной. Так, в большинстве регионов столбики термометров не поднимутся выше -1 градуса. "Плюсовая" температура будет только на юге - там ожидается до +4 градусов.

Осадков синоптики в последний день 2019 года не обещают. 

1 января 2020 года в Украине значительно потеплеет, температура поднимется до +1...+13 градусов. Осадков в большинстве областей не ожидается, только в Одесской области возможен небольшой дождь. 

Прогноз на 31 декабря / УНИАН
Прогноз на 31 декабря / УНИАН
Прогноз на 1 января / УНИАН
Прогноз на 1 января / УНИАН

Напомним, ранее народный синопти Леонид Горбань прогнозировал, что погода на Новый год в Украине будет морозной и снежной.

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Теги: #снег#погода#Новый год
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