Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год

С 1 января в Украине ожидается потепление.

На Новый год в Украине снега не будет / Фото УНИАН

Погода на Новый год в Украине ожидается морозной, но бесснежной.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, температура до +13° (карта)

По предварительному прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря погода в Украине будет морозной. Так, в большинстве регионов столбики термометров не поднимутся выше -1 градуса. "Плюсовая" температура будет только на юге - там ожидается до +4 градусов.

Осадков синоптики в последний день 2019 года не обещают.

1 января 2020 года в Украине значительно потеплеет, температура поднимется до +1...+13 градусов. Осадков в большинстве областей не ожидается, только в Одесской области возможен небольшой дождь.

Прогноз на 31 декабря / УНИАН

Прогноз на 1 января / УНИАН

Напомним, ранее народный синопти Леонид Горбань прогнозировал, что погода на Новый год в Украине будет морозной и снежной.