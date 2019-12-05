В Киеве завтра без осадков, температура днем до +4°

17:00, 5 декабря 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 декабря, в Киеве без осадков, темепратура до +4°.

"Без шапок не ходите": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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