В Киеве завтра без осадков, температура днем до +4°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 декабря, в Киеве без осадков, темепратура до +4°.
"Без шапок не ходите": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -5°
- Днепр0°... -5°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -8°
- Киев+5°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+6°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+3°... -6°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+3°... -6°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:58 %
Давление:744 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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