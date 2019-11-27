В Австралии за несколько дней до лета выпал снег

Осадки выпали на известном горнолыжном курорте Перишер.

В Австралии выпал снег / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

За несколько дней до лета в южном полушарии в горах на юго-востоке Австралии выпал снег.

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Осадки выпали на известном горнолыжном курорте Перишер, который расположен в Снежных горах в штате Новый Южный Уэльс, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

26 ноября похолодание в штате сопровождалось сильным штормом. От непогоды пострадал Сидней, в котором ветер валил деревья и оставил без света 52 тысячи домов.

Напомним, север Испании одновременно пострадал от наводнения и снегопада.