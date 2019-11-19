Сидней накрыл дым от лесных пожаров

14:32, 19 ноября 2019
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Уровень загрязнения воздуха в городе превысил допустимые нормы в десять раз.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS
Лесной пожар в Австралии / REUTERS

Австралийский Сидней накрыл дым от лесных пожаров, которые охватили большую часть побережья штата Новый Южный Уэльс.

В Австралии бушуют около 150 природных пожаров

Уровень загрязнения воздуха в городе превысил допустимые нормы в десять раз. Жителям города рекомендовано оставаться внутри помещений, сообщает Euronews

Установившаяся жара способствует распространению огня. В штате Южная Австралия в ряде районов объявлено о катастрофической пожарной опасности. Закрыты 100 школ.

Напомним, жертвами лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс стали четыре человека. 

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Теги: #погода#Австралия#лесной пожар
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