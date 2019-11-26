Жертвами мощного землетрясения в Албании стали семь человек
Больше 300 человек получили ранения.
По последним данным, в результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли семь человек.
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Эпицентр землетрясения располагался в Адриатическом море в 16 км к северо-западу от города Шиджак с гипоцентром на глубине 10 км.
В Албании есть жертвы и разрушения. Пока известно о 7 погибших. Ранения получили по меньшей мере 325 человек, большая часть из которых приходится на область Дуррес, передает Stormnews со ссылкой на газету Koha Jonë.
Сейчас в населенных пунктах продолжаются поисковые работы. Спасатели ищут людей под обломками зданий.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Греции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Италии. Фиксируются многочисленные афтершоки, магнитуда трех из них превысила 5,0.
Видео: youtube.com/Top Channel Albania
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего 25 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погиб один человек, четверо получили легкие травмы.
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