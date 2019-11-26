Жертвами мощного землетрясения в Албании стали семь человек

11:55, 26 ноября 2019
33
0

Больше 300 человек получили ранения.

Землетрясение в Албании / REUTERS
Землетрясение в Албании / REUTERS

По последним данным, в результате мощного землетрясения, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли семь человек. 

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения располагался в Адриатическом море в 16 км к северо-западу от города Шиджак с гипоцентром на глубине 10 км. 

В Албании есть жертвы и разрушения. Пока известно о 7 погибших. Ранения получили по меньшей мере 325 человек, большая часть из которых приходится на область Дуррес, передает Stormnews со ссылкой на газету Koha Jonë.

Сейчас в населенных пунктах продолжаются поисковые работы. Спасатели ищут людей под обломками зданий.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в Греции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Италии. Фиксируются многочисленные афтершоки, магнитуда трех из них превысила 5,0.

Видео: youtube.com/Top Channel Albania

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего 25 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погиб один человек, четверо получили легкие травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Албания
Читайте также
Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности
Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки
Разбило голову пассажиру: в Киеве на вокзале отвалилась плитка (видео) Разбило голову пассажиру: в Киеве на вокзале отвалилась плитка (видео)
Появились подробности загадочного убийства целой семьи в Запорожье (видео) Появились подробности загадочного убийства целой семьи в Запорожье (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
75 %
752 мм
2.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять