В результате землетрясения в Китае погиб человек
Четыре человека получили травмы.
В результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего 25 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погиб один человек, четверо получили легкие травмы.
На границе Лаоса и Таиланда произошла серия землетрясений
Сильные подземные толчки ощущались в уезде Дасинь, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в некоторых районах падали камни, а на зданиях образовались трещины. Кроме того, ощущались афтершоки.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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