В результате землетрясения в Китае погиб человек

13:58, 25 ноября 2019
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Четыре человека получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего 25 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погиб один человек, четверо получили легкие травмы.

На границе Лаоса и Таиланда произошла серия землетрясений

Сильные подземные толчки ощущались в уезде Дасинь, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в некоторых районах падали камни, а на зданиях образовались трещины. Кроме того, ощущались афтершоки.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Теги: #землетрясение#Китай
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