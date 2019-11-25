В результате землетрясения в Китае погиб человек

Четыре человека получили травмы.

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В результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего 25 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, погиб один человек, четверо получили легкие травмы.

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Сильные подземные толчки ощущались в уезде Дасинь, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в некоторых районах падали камни, а на зданиях образовались трещины. Кроме того, ощущались афтершоки.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.