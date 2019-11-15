Жертвами лесных пожаров в Австралии стали четыре человека
Улучшения ситуации с лесными пожарами не ожидается до конца недели
Жертвами лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс стали четыре человека.
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По состоянию на 14 ноября в штате было зарегистрировано 59 лесных пожаров, 30 из этих очагов возгорания потушить пока не удалось. В борьбе с огнем задействованы свыше 1200 человек, передает Xinhua со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что улучшения ситуации с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе не ожидается до конца недели. В штате продолжается чрезвычайное положение.
Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение.
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