Жертвами лесных пожаров в Австралии стали четыре человека

14:00, 15 ноября 2019
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Улучшения ситуации с лесными пожарами не ожидается до конца недели

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс стали четыре человека. 

В Австралии бушуют около 150 природных пожаров

По состоянию на 14 ноября в штате было зарегистрировано 59 лесных пожаров, 30 из этих очагов возгорания потушить пока не удалось. В борьбе с огнем задействованы свыше 1200 человек, передает Xinhua со ссылкой на пожарную службу. 

Отмечается, что улучшения ситуации с лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе не ожидается до конца недели. В штате продолжается чрезвычайное положение.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение. 

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Теги: #погода#лесной пожар
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