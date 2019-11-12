В Австралии ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Огонь угрожает Сиднею.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение.
В Новой Зеландии бушует лесной пожар
В опасности оказалась столица штата, крупнейший мегаполис страны - Сидней, сообщает Euronews.
Огонь угрожает его пяти миллионам жителей и инфраструктуре. Закрыты 350 школ, армии приказано оказать логистическую поддержку пожарным.
С минувшей пятницы на севере Нового Южного Уэльса зарегистрированы десятки очагов возгорания, в огне погибли 3 человека, 7 числятся пропавшими без вести, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, лесной пожар, который бушует в австралийском штате Новый Южный Уэльс, уничтожил заповедник с коалами.
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