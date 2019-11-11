Жертвами тропического циклона "Булбул" в Индии и Бангладеш стали 18 человек
В Индии погибли по меньшей мере 10 человек.
Жертвами тропического циклона "Булбул" в Индии и Бангладеш стали 18 человек.
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"Булбул" вечером 9 ноября обрушился на индийский штат Западная Бенгалия и, ослабевая, продолжил движение в северо-западном направлении, принеся ненастную погоду в Бангладеш, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
В Индии погибли по меньшей мере 10 человек в штатах Западная Бенгалия и Одиша. Причиной гибели людей стали падения деревьев или обрушения зданий. В Бангладеш жертвами стихии стали как минимум 8 человек в 7 прибрежных районах. Еще 30 жителей получили ранения.
Напомним, в Йемене от наводнения, вызванного проливными дождями и грозами за последние семь дней, пострадали более 90 тыс. человек.
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