В Индии погибли по меньшей мере 10 человек.

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Жертвами тропического циклона "Булбул" в Индии и Бангладеш стали 18 человек.

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"Булбул" вечером 9 ноября обрушился на индийский штат Западная Бенгалия и, ослабевая, продолжил движение в северо-западном направлении, принеся ненастную погоду в Бангладеш, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

В Индии погибли по меньшей мере 10 человек в штатах Западная Бенгалия и Одиша. Причиной гибели людей стали падения деревьев или обрушения зданий. В Бангладеш жертвами стихии стали как минимум 8 человек в 7 прибрежных районах. Еще 30 жителей получили ранения.

Напомним, в Йемене от наводнения, вызванного проливными дождями и грозами за последние семь дней, пострадали более 90 тыс. человек.