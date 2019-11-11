В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +13°
В столице сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.
Погода в Киеве установила два температурных рекорда
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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- Винница+14°... +4°
- Днепр+13°... +8°
- Донецк+12°... +5°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+19°... +9°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+11°... +5°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+10°... +8°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:72 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:47
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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