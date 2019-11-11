В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +13°

08:30, 11 ноября 2019
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В столице сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.

Погода в Киеве установила два температурных рекорда

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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