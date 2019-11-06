Похолодание и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

14:33, 6 ноября 2019
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Похолодание ожидается на западе и севере Украины.

На западе и севере Украины завтра похолдоає / Фото УНИАН
На западе и севере Украины завтра похолдоає / Фото УНИАН

В четверг, 7 ноября, в западных и северных областях Украины ожидаются похолодание и дожди.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +22° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В северной и западной части в течение дня ожидается +9...+14 градусов", - пишет она.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей бережется теплая погода: днем +15...+22 градуса.

В Киеве завтра возможны дожди. В течение дня максимальная температура воздуха  около +10 градусов.

Напомним, в среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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