Похолодание и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Похолодание ожидается на западе и севере Украины.
В четверг, 7 ноября, в западных и северных областях Украины ожидаются похолодание и дожди.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +22° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В северной и западной части в течение дня ожидается +9...+14 градусов", - пишет она.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей бережется теплая погода: днем +15...+22 градуса.
В Киеве завтра возможны дожди. В течение дня максимальная температура воздуха около +10 градусов.
Напомним, в среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+17°... +11°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +4°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+16°... +11°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+11°... +5°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+19°... +10°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+22°... +14°
- Сумы+16°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+18°... +9°
- Херсон+20°... +12°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+19°... +8°
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