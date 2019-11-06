Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье утром значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.