Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:44, 6 ноября 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.

Аномально теплая погода установила в Киеве температурный рекорд

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье утром значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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