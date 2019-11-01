Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Самая холодная погода ожидается на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +9°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -3°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -8°
- Житомир+7°... -3°
- Запорожье+4°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... -4°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+2°... -4°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+8°... -1°