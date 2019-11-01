Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

Самая холодная погода ожидается на востоке.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +9°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).

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