Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.
Из-за затяжного "бабьего лета" в Украине цветут деревья (видео)
На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины без осадков. Температура до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.
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- Чернигов+22°... +5°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:79 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат18:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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