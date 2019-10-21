Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)

08:04, 21 октября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.

Из-за затяжного "бабьего лета" в Украине цветут деревья (видео)

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 21 октября / УНИАН
Прогноз на 21 октября / УНИАН

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Теги: #погода
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