В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек

11:17, 13 октября 2019
45
0

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По меньшей мере 18 человек погибли, 13 пропали без вести и 149 получили ранения в результате тайфуна "Хагибис" в Японии.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек

Власти страны пытаются определить общее количество пострадавших.

Из-за тайфуна более 200 тысяч домов в районе Токио и прилегающих районах остались без электроэнергии.

В провинции Тиба у Токио "Хагибис" разрушил десятки домов. Около 100 тысяч домов обесточены.

Сейчас "Хагибис" наблюдается у берегов восточной Японии.

По прогнозам метеорологов, этот тайфун может стать самым мощным в Японии с 1958 года, когда в результвти тайфуна "Ида" погибли более 1,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, еще более миллиона жителей советовалось временно покинуть свои дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#тайфун
Читайте также
В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек
В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики
Супертайфун в Японии: один погибший, миллионам советуют покинуть дома (фото) Супертайфун в Японии: один погибший, миллионам советуют покинуть дома (фото)
Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео) Ранняя метель и лесные пожары: в США бушует непогода (видео)
Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео) Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
70 %
755 мм
3.4 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять