В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

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По меньшей мере 18 человек погибли, 13 пропали без вести и 149 получили ранения в результате тайфуна "Хагибис" в Японии.

Об этом сообщает телеканал NHK.

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Власти страны пытаются определить общее количество пострадавших.

Из-за тайфуна более 200 тысяч домов в районе Токио и прилегающих районах остались без электроэнергии.

В провинции Тиба у Токио "Хагибис" разрушил десятки домов. Около 100 тысяч домов обесточены.

Сейчас "Хагибис" наблюдается у берегов восточной Японии.

По прогнозам метеорологов, этот тайфун может стать самым мощным в Японии с 1958 года, когда в результвти тайфуна "Ида" погибли более 1,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, еще более миллиона жителей советовалось временно покинуть свои дома.