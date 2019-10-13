В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек
Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
По меньшей мере 18 человек погибли, 13 пропали без вести и 149 получили ранения в результате тайфуна "Хагибис" в Японии.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек
Власти страны пытаются определить общее количество пострадавших.
Из-за тайфуна более 200 тысяч домов в районе Токио и прилегающих районах остались без электроэнергии.
В провинции Тиба у Токио "Хагибис" разрушил десятки домов. Около 100 тысяч домов обесточены.
Сейчас "Хагибис" наблюдается у берегов восточной Японии.
По прогнозам метеорологов, этот тайфун может стать самым мощным в Японии с 1958 года, когда в результвти тайфуна "Ида" погибли более 1,2 тысячи человек.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, еще более миллиона жителей советовалось временно покинуть свои дома.
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