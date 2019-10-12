Супертайфун в Японии: один погибший, миллионам советуют покинуть дома (фото)

Местная власть уже проинструктировала граждан и сообщила об угрозе наводнения и оползней, в том числе и в густонаселенных районах Токио.

В Японии во время приближения тайфуна Хагибис погиб один человек, более миллиона жителям советуют временно покинуть свои дома.

Об этом информирует REUTERS.

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По информации синоптиков, Хагибис – самый сильный тайфун в Японии за последние 60 лет.

Житель Токио погиб в опрокинутом от ветра автомобиле, еще четыре человека получили ранения, когда ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Местная власть уже проинструктировала граждан и сообщила об угрозе наводнения и оползней, в том числе и в густонаселенных районах Токио.

Кроме того, в столице закрыли магазины, фабрики, метро, отменили ряд публичных мероприятий и свыше 1600 рейсов самолетов.

Напомним, "Хагибис" движется в северном направлении над Тихим океаном до главного японского острова Хонсю. Метеорологическое управление готовится объявить экстренное предупреждение в связи с проливными дождями.