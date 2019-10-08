Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 8 октября 2019
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Теплее всего будет на юге и западе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +18°.

В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +6°, днем до +13°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 9 октября - Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом - в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. Лист в этот день падает с березы - на теплую осень; падает с осины - на холодную. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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