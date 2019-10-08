Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +18°.
В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +6°, днем до +13°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 9 октября - Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом - в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. Лист в этот день падает с березы - на теплую осень; падает с осины - на холодную. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +1°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+10°... +6°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+11°... +4°