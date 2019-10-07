Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)

С четверга ожидается потепление.

На этой неделе в Украине потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет холодно, с четверга ожидается потепление.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +16°, в остальных регионах до +6°...+12°.

Прогноз на 7 октября / УНИАН

Во вторник в Украине почти без осадков. Температура днем на западе до +12°.

Прогноз на 8 октября / УНИАН

В среду, 9 октября, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +18°. В остальных регионах до +10°...+16°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +5°…+12°, днем до +21°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +22°, в остальных регионах до +19°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН

12 и 13 ноября в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +5°, на остальной территории +6°…+8°. Днем температура по стране +12°...+19°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +13° до +20°.

Прогноз на 12 октября / УНИАН

Прогноз на 13 октября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

7 октября - Феклы первомученицы, Владислава. После Феклы день уменьшается не куриными, а лошадиными шагами. Много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной. Солнце 7 октября ярко светит, сходит быстро - жди изменения погоды.

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8 октября - Ефросии, Сергея. Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября).

9 октября - Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом - в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. Лист в этот день падает с березы - на теплую осень; падает с осины - на холодную. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. Сегодня один из самых неблагополучных дней в году. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

В народном календаре 12 октября - день Феофана Милостивого. Погодные приметы подсказывают: если на Феофана много звезд - к сухой осени. Сегодня может быть первый снегопад, но если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.

13 октября - Григория и Михаила. Снега нет - зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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