Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и заморозки (карта)
Заморозки ожидаются в западных областях.
На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+11°.
В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°…+8°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +11°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +9°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье до +11°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+17°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +9°, днем +14°. В воскресенье +3°...+11°, также ожидаются осадки.
Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь, температура ночью +9°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+12°.
В Симферополе завтра ожидается ливень, +10°...+25°. В воскресенье +7°...+18°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +7°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ливень, ночью +1°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье температура до +8°, также ожидаются осадки.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +10°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха 0°…+8°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+14°... +8°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+16°... +9°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +8°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+13°... +5°