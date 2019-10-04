Погода на выходные: украинцев ожидают дожди и заморозки (карта)

Заморозки ожидаются в западных областях.

На выходных Украину накроют дожди / Фото УНИАН

На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+11°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°…+8°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +11°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +9°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье до +11°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+17°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +9°, днем +14°. В воскресенье +3°...+11°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 5 октября / УНИАН

Прогноз на 6 октября / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь, температура ночью +9°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+12°.

В Симферополе завтра ожидается ливень, +10°...+25°. В воскресенье +7°...+18°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +7°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ливень, ночью +1°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье температура до +8°, также ожидаются осадки.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +10°, в воскресенье ожидается ливень, температура воздуха 0°…+8°.

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