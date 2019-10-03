В большинстве регионов Украины сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На юге днем до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
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Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +11°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +7°
- Днепр+23°... +11°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+23°... +8°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+23°... +9°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+24°... +15°
- Одесса+22°... +16°
- Полтава+22°... +11°
- Ровно+14°... +5°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+22°... +11°
- Херсон+25°... +13°
- Хмельницкий+19°... +6°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:74 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:07:07
Закат18:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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