"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Температура поднимется выше +20 градусов.
В среду, 2 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - говорится в сообщении.
Температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов. Местами возможен порывистый ветер.
В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня больше +20 градусов.
А уже в четверг, 3 октября, на западе Украины резко изменится погода: пройдут дожди и похолодает. До конца недели похолодание охватит большинство Украины.
Напомним, в ночь на 1 октября в Украине октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов.
Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+21°... +3°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+22°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+22°... +9°