"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра

11:53, 1 октября 2019
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Температура поднимется выше +20 градусов.

В Украине завтра будет тепло / УНИАН
В Украине завтра будет тепло / УНИАН

В среду, 2 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 октября

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов. Местами возможен порывистый ветер.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня больше +20 градусов.

А уже в четверг, 3 октября, на западе Украины резко изменится погода: пройдут дожди и похолодает. До конца недели похолодание охватит большинство Украины.

Напомним, в ночь на 1 октября в Украине октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов.

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Теги: #погода#тепло
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