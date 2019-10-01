В Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов

Во Львовской области обесточены 55 населенных пунктов.

В Украине обесточены более сотни населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь на 1 октября в Украине октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во Львовской области обесточены 55 населенных пунктов, Тернопольской - 18, Волынской - 12, Киевской - 9, в Житомирской - 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, утром 1 октября по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.