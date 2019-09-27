Погода на выходные: по всей Украине пройдут дожди и значительно потеплеет (карта)

В воскресенье в Киеве будет сильная гроза.

На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди / УНИАН

На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, ожидается значительное потепление.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +17°. В воскресенье пройдет дождь, гроза, +12°...+19°.

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Погода во Львове: в субботу дождь, ночью +10°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, +12°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +20°, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +19°, без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +10°...+18°. В воскресенье до +19°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +19°. В воскресенье +14°...+24°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье +8°...+14°, пройдет дождь.

Прогноз на 28 сентября / УНИАН

Прогноз на 29 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье дождь, температура воздуха +10°...+17°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +11°...+21°. В воскресенье +11°...+21°, облачно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье температура до +15°, ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +6°...+17°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу дождь, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +20°.

В Трускавце в субботу дождь, температура до +19°. В воскресенье температура до +20°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +11°…+19°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +20°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +20°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +10° …+20°.

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