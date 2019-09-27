Погода на выходные: по всей Украине пройдут дожди и значительно потеплеет (карта)
В воскресенье в Киеве будет сильная гроза.
На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, ожидается значительное потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +17°. В воскресенье пройдет дождь, гроза, +12°...+19°.
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Погода во Львове: в субботу дождь, ночью +10°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, +12°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +20°, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +19°, без осадков.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +10°...+18°. В воскресенье до +19°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +19°. В воскресенье +14°...+24°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье +8°...+14°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье дождь, температура воздуха +10°...+17°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +11°...+21°. В воскресенье +11°...+21°, облачно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье температура до +15°, ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье +6°...+17°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу дождь, температура до +17°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +20°.
В Трускавце в субботу дождь, температура до +19°. В воскресенье температура до +20°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +11°…+19°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +20°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +20°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +10° …+20°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+19°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+22°... +8°
- Луганск+16°... +5°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+16°... +8°
- Симферополь+18°... +11°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+16°... +9°
- Чернигов+16°... +3°
- Черновцы+20°... +9°