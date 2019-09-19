Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Ночью заморозки возможны почти по всей Украине.
В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду. А в западных областях еще и со штормовым ветром", - пишет она.
Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. На западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса.
Ветер в Украине завтра будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.
В Киеве завтра ожидается облачная погода с дождем, температура около +12...+13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до +7...+9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3... +4 градусов. Поэтому на окраинах при прояснениях возможны заморозки 0-3 градуса.
Напомним, до конца осени погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой.
Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+16°... +3°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+15°... +5°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+21°... +8°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+18°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+16°... +4°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +5°