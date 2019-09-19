Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 19 сентября 2019
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Ночью заморозки возможны почти по всей Украине.

Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду. А в западных областях еще и со штормовым ветром", - пишет она.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. На западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса.

Ветер в Украине завтра будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве завтра ожидается облачная погода с дождем, температура около +12...+13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до +7...+9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3... +4 градусов. Поэтому на окраинах при прояснениях возможны заморозки 0-3 градуса.

Напомним, до конца осени погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой.

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Теги: #погода#дождь#заморозки
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