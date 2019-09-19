Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени

Ранней зимы в Украине ожидать не стоит.

Осень в Украине будет преимущественно теплой и сухой / УНИАН

До конца осени погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой.

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Об этом "Обозревателю" рассказали украинские синоптики.

"На сегодня в Украину зашла более холодная воздушная масса, которая принесла с собой резкие порывы ветра. Но на протяжении всего августа, и сейчас сентября, у нас наблюдается колебание температур и соответствующее колебания воздушных масс. Три дня у нас погода теплая, а потом три дня холодная. В ближайшие дни сильных осадков мы не ожидаем, примерно до 20-х чисел", - сообщил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, сейчас происходит перестройка летних процессов на осенние, то есть нет стабильности в атмосфере. Поэтому в Украине пока теплая погода будет чередоваться с резким похолоданием.

Синоптик также прокомментировал появление снега в Карпатских горах, заверив, что надолго он там не задержится.

"Это называется "непрочный снежный покров". Еще не время образовываться устойчивому снежному покрову в данной местности. Ночью в горах проходит атмосферный фронт с осадками в виде снега, а уже днем он тает", - объяснил он.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует частые колебания температур в Украине.

С 18 по 20 сентября в Украину пришла первая волна похолодания, которая будет сопровождаться дождями. Ночная температура в северных областях составит 4-7 градусов тепла.

С 21 сентября ожидается кратковременное потепление на +4 градуса, и уже с 25 числа украинцев ждет вторая волна похолодания. Температура ночью составит +3...+4 градуса, а днем воздух прогреется до +13. 28-29 сентября пройдут дожди. На юге будет теплее, там температура днем составит +21...+22 градуса.

Первые десять дней октября будут продолжать радовать жителей южных областей Украины теплой погодой, температура будет колебаться в пределах +21...+23 градусов. С 4 по 6 число пройдут дожди.

После ожидается резкое понижение температуры до +9 ночью и +13...+15 градусов днем. С 13 октября вновь потеплеет до +18 градусов. С 20 числа температура будет понижаться, а уже с 23 октября столбики термометра ночью опустятся до +1...+3 градусов, а днем поднимутся до +15.

В северных областях также ожидается похолодание, и температура будет ниже на 3-4 градуса. Первые легкие заморозки в Киеве прогнозируются уже 14 октября, более серьезных следует ждать в 23-25 числах.

Первые четыре дня ноября будут довольно теплыми, температура прогреется до +14 градусов, но уже с 5 ноября наступит существенное похолодание - до 6-9 градусов.

С 12 по 20 ноября ночная температура опустится до 5-6 градусов мороза. С 22 числа и до конца месяца украинцев вновь ждет потепление - до +5...+6 градусов днем.

По прогнозам синоптика, зима в Украину придет не ранее середины декабря.

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух рассказала, что в Украине увеличивается количество опасных погодных явлений. Причиной этому является существенный рост температуры воздуха и изменение климата.

"У нас растет интенсивность ливней, в этом году случалось такое, когда за несколько часов выпадало более 100 мм осадков, представьте, это более 100 литров на м/кв. Растет интенсивность гроз, шквалов, града. Все чаще начинают возникать смерчи. Кроме того, увеличивается продолжительность теплого периода, соответственно, все эти явления начинаются раньше и длятся значительно дольше", - рассказала она.

Напомним, в течение 20-22 сентября в Украине возможны заморозки.