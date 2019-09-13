Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

На следующей неделе температура упадет ниже +20 градусов.

На следующей неделе в Украине похолодает / УНИАН

С 14 сентября в Украине ожидается похолодание.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17...+23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре. До конца суток 14 сентября могут достичь Одесчины и Харьковщины.

В южной части и на востоке удержится сухая теплая погода с температурой воздуха +24...+28 градусов.

Ветер будет порывистым, местами даже сильным, до 15-18 м/сек.

В Киеве ближайшей ночью и утром 14 сентября пройдет дождь, в воскресенье - без существенных осадков. Температура воздуха на протяжении 14-15 сентября будет около +20 градусов.

В понедельник ожидается потепление до +23...+24 градусов, однако уже во вторник столбики термометров упадут ниже +20 градусов.

Напомним, на выходных в большинстве регионов Украины похолодает, в субботу местами пройдут дожди.