Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
На следующей неделе температура упадет ниже +20 градусов.
С 14 сентября в Украине ожидается похолодание.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +31° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17...+23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе, севере и в центре. До конца суток 14 сентября могут достичь Одесчины и Харьковщины.
В южной части и на востоке удержится сухая теплая погода с температурой воздуха +24...+28 градусов.
Ветер будет порывистым, местами даже сильным, до 15-18 м/сек.
В Киеве ближайшей ночью и утром 14 сентября пройдет дождь, в воскресенье - без существенных осадков. Температура воздуха на протяжении 14-15 сентября будет около +20 градусов.
В понедельник ожидается потепление до +23...+24 градусов, однако уже во вторник столбики термометров упадут ниже +20 градусов.
Напомним, на выходных в большинстве регионов Украины похолодает, в субботу местами пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +8°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +14°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+28°... +8°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+30°... +12°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +12°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+27°... +16°