В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается по всей Украине.
Проттягом ближайших дней по всей Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13-16 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+27°... +13°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+27°... +8°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+28°... +14°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+28°... +8°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +12°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:73 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:48
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей