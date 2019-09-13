В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается по всей Украине.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

Проттягом ближайших дней по всей Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13-16 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.