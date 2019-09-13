В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:44, 13 сентября 2019
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Пожарная опасность ожидается по всей Украине.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

Проттягом ближайших дней по всей Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13-16 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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