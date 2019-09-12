Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
В ближайшие выходные погода в Украине станет осенней.
В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.
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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"В ближайшие выходные погода в Украине станет осенней. Ожидается снижение температуры ближе к осенним показателям. Днем в воскресенье, 15 сентября ожидается 13-18 градусов тепла, а на юге Украины воздух прогреется до 20 выше нуля. В субботу, 14 сентября, воздух днем прогреется до 18-23, а в южных областях - до 25-27 градусов тепла", - сообщила она.
По прогнозу синоптика, осадков будет мало, 14 и 15 сентября доожди возможны в западных, северных и центральных областях. А в понедельник, 16 сентября, температурный фон немного повысится, и тепло продержится до конца следующей недели, когда также ожидается снижение температуры к осенним отметкам - до 17-10 градусов. Что касается дождей, то местами они возможны 17, 18 и 20 сентября.
В то же время народный синоптик Владимир Деркач предполагает, что вторая десятидневка сентября начнется с похолодания и дождей.
"Осадки прекратятся во второй половине второй декады. А вот третья десятидневка сентября также принесет похолодание и сильные дожди. В конце сентября температура немного повысится, но дожди не прекратятся до конца месяца", - рассказал он.
Народный синоптик Леонид Горбань считает, что осень придет в Украину 15 сентября.
"По моим расчетам, уже 11-13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше отметки 20 градусов тепла, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла. В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах", - сообщил Горбань.
Напомним, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.
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