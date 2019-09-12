В Украине сегодня без осадков, температура воздуха до +30° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +27°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +10°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.

Прогноз на 12 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

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