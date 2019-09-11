Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность ожидается до 16 сентября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение 11-16 сентября почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11-16 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской области и Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на востоке Австралии бушуют беспрецедентные для сентября природные пожары, которые связывают с изменением климата.