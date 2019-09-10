На востоке Австралии бушуют природные пожары

15:29, 10 сентября 2019
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По прогнозам метеорологов, погода улучшится в середине недели.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке Австралии бушуют беспрецедентные для сентября природные пожары, которые связывают с изменением климата.

Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали 9 тысяч человек

Пожары вызваны жарой и сухой погодой с порывами ветра до 90 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

67 пожаров были зафиксированы в Квинсленде, 64 - в Новом Южном Уэльсе. В районе Армидейла площадь возгорания превышает 63 тыс. га. Огонь угрожает многим населенным пунктам, из которых эвакуированы сотни жителей. 

По прогнозам метеорологов, погодные условия улучшатся в середине недели. При этом пожароопасность снизится с чрезвычайной до высокой.

Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.

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Теги: #погода#Австралия#лесной пожар
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