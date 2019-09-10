На востоке Австралии бушуют природные пожары
По прогнозам метеорологов, погода улучшится в середине недели.
На востоке Австралии бушуют беспрецедентные для сентября природные пожары, которые связывают с изменением климата.
Из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали 9 тысяч человек
Пожары вызваны жарой и сухой погодой с порывами ветра до 90 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на ABC.
67 пожаров были зафиксированы в Квинсленде, 64 - в Новом Южном Уэльсе. В районе Армидейла площадь возгорания превышает 63 тыс. га. Огонь угрожает многим населенным пунктам, из которых эвакуированы сотни жителей.
По прогнозам метеорологов, погодные условия улучшатся в середине недели. При этом пожароопасность снизится с чрезвычайной до высокой.
Напомним, в лесах Амазонии (Бразилия) зафиксировали рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч очагов возгорания.
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