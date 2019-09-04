В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)
В большинстве регионов завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +14°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +22°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+22°... +9°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+20°... +10°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+21°... +12°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+26°... +13°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+20°... +9°