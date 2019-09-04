В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)

16:05, 4 сентября 2019
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В большинстве регионов завтра без осадков.

Завтра в большинстве регионов без осадков / УНИАН
Завтра в большинстве регионов без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +22°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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