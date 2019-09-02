Завтра в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Самая жаркая погода ожидается на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+31°... +17°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°