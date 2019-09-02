Завтра в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Самая жаркая погода ожидается на юге Украины.

На западе Украины завтра пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

На западе Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +27°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

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