Одно из самых теплых в истории: климатологи подвели итоги лета в Киеве
Лето-2019 в Киеве было на 2,7º теплее климатической нормы.
Лето-2019 в Киеве было на 2,7º теплее климатической нормы, что дало ему возможность разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +21,4º. Парадоксальным было то, что холоднее всего было в середине лета - 11 июля, когда температура под утро опустилась до +11,5°, в Днепре в черте города температура опустилась +20,0°.
Самым жарким оказалось 13 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,0°, что стало температурным рекордом лета-2019. Дней с жарой, которая превысила 30° было 22, причем 14 из них в июне. В течение лета было установлено 13 температурных рекорда, в прошлом году только два.
Нынешний июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. А июль запомнился киевлянам необычно холодной как для самого теплого месяца лета температурой и стал самым холодным в XXI веке, но все же его температура превысила климатическую норму на полградуса.
Количество осадков за лето составило 80% климатической нормы.
Климатологи отмечают, что несмотря на глобальное потепление, в этом году метеорологическое лето, которое началось в середине мая, продолжается и закончится только в сентябре.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины спадет жара, в среду пройдут дожди.
Погода в Украине
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