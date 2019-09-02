Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Жаркая погода сохранится в южных и восточных регионах

В среду в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины спадет жара, в среду пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +28°...+32°.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +33°.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

В среду, 4 сентября, во многих регионах похолодает и пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +20°...+30°.

Прогноз на 4 сентября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +9°…+17°, днем до +33°.

Прогноз на 5 сентября / УНИАН

В пятницу практически без осадков. Днем на юге до +31°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 6 сентября / УНИАН

7 и 8 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +12°…+16°. Днем температура по стране +21°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +9°, днем в Украине от +19° до +30°.

Прогноз на 7 сентября / УНИАН

Прогноз на 8 сентября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)

3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Пришел Варфоломей - рожь на зиму сей. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.

8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.