Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Жаркая погода сохранится в южных и восточных регионах
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины спадет жара, в среду пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +33°, в остальных регионах до +28°...+32°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +33°.
В среду, 4 сентября, во многих регионах похолодает и пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +20°...+30°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +9°…+17°, днем до +33°.
В пятницу практически без осадков. Днем на юге до +31°, в остальных регионах до +28°.
7 и 8 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +12°…+16°. Днем температура по стране +21°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +9°, днем в Украине от +19° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.
4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.
6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Пришел Варфоломей - рожь на зиму сей. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.
8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+32°... +14°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+31°... +17°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°