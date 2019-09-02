По всей Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Пожарная опасность сохранится до 4 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2-4 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Укргідрометцентр

Напомним, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.