По всей Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Пожарная опасность сохранится до 4 сентября.
В течение ближайших дней по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Во Флориде объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Дориан"
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2-4 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.
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