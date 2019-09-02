Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)

08:04, 2 сентября 2019
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По всей стране без осадков.

В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com
В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.

Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +31°.

В северных областях солнечно. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +31°.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН
Прогноз на 2 сентября / УНИАН

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Теги: #погода#жара
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