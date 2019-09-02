Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
По всей стране без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.
Синоптик рассказала, в каких областях Украины на выходных пройдут дожди
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.
На западе Украины без осадков. Температура до +31°.
В северных областях солнечно. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+29°... +16°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+31°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:84 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:39
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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