Жителей Флориды призвали запастись едой, водой и лекарствами из-за урагана "Дориан"
Ожидается, что в начале следующей недели ураган достигнет побережья.
Власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана "Дориан".
Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ожидается, что в начале следующей недели "Дориан" достигнет побережья. С приближением к суше ураган усиливается, предупредили синоптики.
Во Флориде уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействовано 2500 военных Национальной гвардии, еще 1500 находятся в режиме ожидания.
Президент США Дональд Трамп в четверг отменил запланированную поездку на торжества в Польшу, отправив вместо себя вице-президента Майка Пенса.
Ранее сообщалось, что ураган "Дориан", усиливаясь, продолжает движение в Атлантическом океане. Ожидается, что ураган накроет Флориду 2 сентября.
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