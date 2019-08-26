Сухо и жарко, на западе – дожди: синоптики сказали, какой будет погода во вторник
Кратковременные дожди во вторник возможны лишь на Закарпатье и Прикарпатье
В ближайшие сутки, 27 августа, погоду в Украине будет определять теплый и сухой воздух. Кратковременные дожди возможны лишь на Закарпатье и Прикарпатье.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Жара, заморозки и первый снег: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью
Температура ночью прогнозируется +11° - +16°, на побережье морей +17°- +21°. Днем ожидается +24° - +29°, в южной части и в западных областях местами +30° -+ 34°.
В Киеве во вторник без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +14° - +16°, днем +26° - +28°.
Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Нежина в Черниговской области в конце лета неожиданно расцветает белая сирень.
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