Сухо и жарко, на западе – дожди: синоптики сказали, какой будет погода во вторник

Кратковременные дожди во вторник возможны лишь на Закарпатье и Прикарпатье

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В ближайшие сутки, 27 августа, погоду в Украине будет определять теплый и сухой воздух. Кратковременные дожди возможны лишь на Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Температура ночью прогнозируется +11° - +16°, на побережье морей +17°- +21°. Днем ожидается +24° - +29°, в южной части и в западных областях местами +30° -+ 34°.

В Киеве во вторник без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +14° - +16°, днем +26° - +28°.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Нежина в Черниговской области в конце лета неожиданно расцветает белая сирень.