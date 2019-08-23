В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень

16:14, 23 августа 2019
33
0

Специалисты объясняют: растение почувствовало "псевдовесну".

В Нежине расцвел сирень / Фото - Светлана Борисюк
В Нежине расцвел сирень / Фото - Светлана Борисюк

В одном из микрорайонов Нежина на Черниговщине в конце лета расцвела белая сирень.

В Запорожской области во второй раз за год расцвела сирень

Как сообщает корреспондент УНИАН, фотографиями в социальной сети поделился Евгений Ткаченко.

"Цветет сирень в третьем микрорайоне напротив сгоревших гаражей. Люди говорят - от стресса", - написал он.

Местные жители в комментариях отмечают, что видели цветение собственными глазами и объясняют это изменениями климата.

Заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т. Г. Шевченко Юрий Карпенко в комментарии УНИАН отметил, что вторичное цветение является нетипичным, но встречается в природе. Цвести повторно в конце лета - начале осени могут как плодовые так и декоративные деревья и кусты.

"Вряд ли можно считать это аномальным явлением, это ответ растения на то, что происходит в природе - жара, дожди, контраст температур - растение испытывает "псевдовесну", - пояснил специалист. Одновременно он отметил, что повторное цветение истощает растение и в следующем году оно будет цвести хуже.

Напомним, в Черновцах на улицах Русской, Подковы, Залозецкого и других второй раз за год зацвели каштаны. Пышные соцветия белеют рядом с созревшими плодами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сирень
Читайте также
В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень
Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта) Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами температура поднимется до +35° (карта)
Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)
Погода на завтра: в Украине без осадков, местами жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, местами жара до +34° (видеопрогноз)
Девять человек погибли в результате проливных дождей на юго-западе Китая Девять человек погибли в результате проливных дождей на юго-западе Китая
В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество пожаров В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество пожаров

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
94 %
752 мм
3.8 м/с
80 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять