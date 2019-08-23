В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень
Специалисты объясняют: растение почувствовало "псевдовесну".
В одном из микрорайонов Нежина на Черниговщине в конце лета расцвела белая сирень.
В Запорожской области во второй раз за год расцвела сирень
Как сообщает корреспондент УНИАН, фотографиями в социальной сети поделился Евгений Ткаченко.
"Цветет сирень в третьем микрорайоне напротив сгоревших гаражей. Люди говорят - от стресса", - написал он.
Местные жители в комментариях отмечают, что видели цветение собственными глазами и объясняют это изменениями климата.
Заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т. Г. Шевченко Юрий Карпенко в комментарии УНИАН отметил, что вторичное цветение является нетипичным, но встречается в природе. Цвести повторно в конце лета - начале осени могут как плодовые так и декоративные деревья и кусты.
"Вряд ли можно считать это аномальным явлением, это ответ растения на то, что происходит в природе - жара, дожди, контраст температур - растение испытывает "псевдовесну", - пояснил специалист. Одновременно он отметил, что повторное цветение истощает растение и в следующем году оно будет цвести хуже.
Напомним, в Черновцах на улицах Русской, Подковы, Залозецкого и других второй раз за год зацвели каштаны. Пышные соцветия белеют рядом с созревшими плодами.
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