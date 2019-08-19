Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)
В Украине будет практически без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +30°, в остальных регионах до +24°...+29°.
Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на востоке до +32°.
В среду, 21 августа, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге и востоке - до +34°. В остальных регионах до +28°...+31°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +36°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге до +37°, в остальных регионах до +33°.
24 и 25 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +14°…+21°. Днем температура по стране +24°...+34°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +26° до +32°.
Народный прогноз погоды в Украине
19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).
Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами жара до +30° (карта)
20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.
23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.
24 августа - день Федора и Василия. Святой Федор коз пасет, святой Василий овцам шерсть дает. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.
25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+24°... +15°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+28°... +16°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +18°
- Луцк+30°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+26°... +17°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+29°... +16°