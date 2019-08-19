Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)

12:00, 19 августа 2019
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В Украине будет практически без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +30°, в остальных регионах до +24°...+29°.

Прогноз на 19 августа / УНИАН
Прогноз на 19 августа / УНИАН

Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на востоке до +32°.

Прогноз на 20 августа / УНИАН
Прогноз на 20 августа / УНИАН

В среду, 21 августа, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге и востоке - до +34°. В остальных регионах до +28°...+31°.

Прогноз на 21 августа / УНИАН
Прогноз на 21 августа / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +36°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге до +37°, в остальных регионах до +33°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН
Прогноз на 23 августа / УНИАН

24 и 25 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +11°, на остальной территории +14°…+21°. Днем температура по стране +24°...+34°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +26° до +32°.

Прогноз на 24 августа / УНИАН
Прогноз на 24 августа / УНИАН
Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 25 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

Погода на сегодня: в Украине без осадков, местами жара до +30° (карта)

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю. 

22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. 

24 августа - день Федора и Василия. Святой Федор коз пасет, святой Василий овцам шерсть дает. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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