Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 августа, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.
В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы
На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +18°. В центре пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+20°... +11°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+20°... +12°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+20°... +11°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+23°... +11°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+21°... +9°
- Черновцы+22°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:85 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:13
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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