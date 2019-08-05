Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня будет прохладно / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 августа, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

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На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +18°. В центре пройдут дожди, температура до +23°.

Прогноз на 5 августа / УНИАН

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