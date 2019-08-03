Гроза, шквалы и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

В Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с

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В субботу, 3 августа, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Украине.

В некоторых областях объявлен І уровень опасности (желтый), сообщили в Укргидрометцентре.

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"Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/сек.(І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, еще больше ухудшится погода в воскресенье, 4 августа. Вследствие перемешивания активного циклона в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается осложнение погодных условий: грозы, сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с, в отдельных районах град.

На завтра объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Как сообщал УНИАН, июль в Киеве был самым холодным за 20 лет.