Дождливая и нежаркая: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
До конца этой недели и на следующей в Украине будет не слишком жаркая погода.
Конец июля принес в Украину обильные осадки. Синоптики не обещают, что в августе придет тепло, потому за жарой нужно ехать на юг страны. В то же время Украину продолжает заливать дождями. В самом конце июля столицу накрыл мощный ураган с ливнем.
До конца этой недели и на следующей в Украине будет не слишком жаркая погода. Об этом сообщила заместитель начальника кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".
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"В ближайшее время температурный фон на севере страны составит 18-25 градусов тепла, а на юге Украины - 24-28 градусов выше нуля, - говорит Наталья Голеня.- Что же касается осадков, то 2 и 3 августа возможны кратковременные дожди в Карпатах. А 4 августа ожидается более активный процесс в южных, центральных и восточных областях, где пройдут грозовые дожди с градом и, возможно, с порывистым ветром. После того как пройдет атмосферный фронт, в Украине установится комфортная погода. В конце следующей недели, где-то 8 и 9 августа, может начаться повышение температуры до 30 градусов",- говорит синоптик.
По словам народного синоптика Владимира Деркача, август в Украине ожидается дождливым и не сильно жарким.
"В начале августа будет умеренное тепло с невысокими температурами, а в средине и конце первой декады возможны небольшие дожди, - рассказал народный синоптик. - Вторая декада начнется с кратковременных дождей, однако потом будут теплые и даже жаркие деньки. Вот только августовский зной продержится не долго, и температура начнет снижаться. Параллельно с этим придут дожди, которые усилятся в конце второй десятидневки. Третья декада августа будет практически без осадков, температура воздуха поднимется к высоким отметкам. Такой зной не продержится долго и в конце последнего летнего месяца придет резкое похолодание.
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+23°... +12°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+24°... +13°
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- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
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- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+18°... +12°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+25°... +15°