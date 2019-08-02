Дождливая и нежаркая: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

До конца этой недели и на следующей в Украине будет не слишком жаркая погода.

Синоптики не обещают, что в августе придет тепло / УНИАН

Конец июля принес в Украину обильные осадки. Синоптики не обещают, что в августе придет тепло, потому за жарой нужно ехать на юг страны. В то же время Украину продолжает заливать дождями. В самом конце июля столицу накрыл мощный ураган с ливнем.

До конца этой недели и на следующей в Украине будет не слишком жаркая погода. Об этом сообщила заместитель начальника кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

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"В ближайшее время температурный фон на севере страны составит 18-25 градусов тепла, а на юге Украины - 24-28 градусов выше нуля, - говорит Наталья Голеня.- Что же касается осадков, то 2 и 3 августа возможны кратковременные дожди в Карпатах. А 4 августа ожидается более активный процесс в южных, центральных и восточных областях, где пройдут грозовые дожди с градом и, возможно, с порывистым ветром. После того как пройдет атмосферный фронт, в Украине установится комфортная погода. В конце следующей недели, где-то 8 и 9 августа, может начаться повышение температуры до 30 градусов",- говорит синоптик.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, август в Украине ожидается дождливым и не сильно жарким.

"В начале августа будет умеренное тепло с невысокими температурами, а в средине и конце первой декады возможны небольшие дожди, - рассказал народный синоптик. - Вторая декада начнется с кратковременных дождей, однако потом будут теплые и даже жаркие деньки. Вот только августовский зной продержится не долго, и температура начнет снижаться. Параллельно с этим придут дожди, которые усилятся в конце второй десятидневки. Третья декада августа будет практически без осадков, температура воздуха поднимется к высоким отметкам. Такой зной не продержится долго и в конце последнего летнего месяца придет резкое похолодание.