В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +22°

08:30, 2 августа 2019
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Вечером в столице до +18°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +22°. 

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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