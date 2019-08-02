В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+22°... +12°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:92 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:06:11
Закат20:20
Видимость:16 км
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