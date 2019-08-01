В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений
Дожди также нарушили железнодорожное сообщение.
В китайской провинции Хэйлунцзян 757,9 тысяч человек пострадали от наводнений.
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11,4 тыс. человек эвакуировано, сообщает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.
Наводнения затронули 563 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур в провинции, уничтожив свыше 79 тыс. га из них. Повреждения получили 2547 жилых помещений.
Дожди также нарушили железнодорожное сообщение в провинции. Из-за обильных осадков уровень воды в реке Аши в провинции Хэйлунцзян поднялся выше критического.
Напомним, сильные дожди затопили 20 населенных пунктов в Иркутской области (РФ).
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