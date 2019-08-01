В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений

14:33, 1 августа 2019
16
0

Дожди также нарушили железнодорожное сообщение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В китайской провинции Хэйлунцзян 757,9 тысяч человек пострадали от наводнений.

Семь человек пропали без вести после ливней на юго-западе Китая

11,4 тыс. человек эвакуировано, сообщает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Наводнения затронули 563 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур в провинции, уничтожив свыше 79 тыс. га из них. Повреждения получили 2547 жилых помещений. 

Дожди также нарушили железнодорожное сообщение в провинции. Из-за обильных осадков уровень воды в реке Аши в провинции Хэйлунцзян поднялся выше критического.

Напомним, сильные дожди затопили 20 населенных пунктов в Иркутской области (РФ).  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Китай
Читайте также
В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений
В Киеве сегодня без осадков, температура до +20° В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов похолодает (карта) В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов похолодает (карта)
В Киеве завтра похолодает, днем температура до +20° В Киеве завтра похолодает, днем температура до +20°
Погода на завтра: август в Украине начнется с похолодания (видеопрогноз) Погода на завтра: август в Украине начнется с похолодания (видеопрогноз)
Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе
На Ривненщине прошел мощный ливень На Ривненщине прошел мощный ливень

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
77 %
755 мм
3.0 м/с
9 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять