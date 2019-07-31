Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе
Со 2 августа в Украине начнется похолодание.
В большинство регионов Украины больше не вернется жаркая погода. Погреться на солнышке смогут лишь жители южных регионов.
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Погода в августе будет зависеть от воздушных потоков, которые будут заходить в Украину то с Африки, то с Арктики, рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.
Со 2 августа в Украине начнется похолодание. На севере температура опустится до 19-20 градусов. По прогнозу Горбаня, похолодает в Украине всего на три дня, с 2 по 5 августа. Затем же температура будет повышаться.
"С 5 августа температура по северным областям поднимется до 23-24 градусов, а с 8 августа - до 25-28 градусов. Такой температурный режим будет держаться до 16 августа. По югу все это время температура будет удерживаться на уровне 29-31 градуса", - добавил он.
Второе значительное похолодание ожидается в 20 числах августа.
"С 20 августа придет второе понижение. Ночная температура будет доходить до 9-11 градусов, дневная держаться на уровне 24-27 градусов. А вот заморозков в конце августа стопроцентно ждать не стоит", - рассказал народный синоптик.
По прогнозу Горбаня, дожди пройдут с 2 по 4 августа, 16 и 17 августа, а также с 26 по 28 августа.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура августа-2019 в Украине будет на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+30°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +17°
- Киев+23°... +12°
- Кировоград+28°... +11°
- Луганск+23°... +12°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+29°... +17°