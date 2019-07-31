Жара больше не вернется: народный синоптик рассказал о погоде в Украине в августе

15:24, 31 июля 2019
1046
0

Со 2 августа в Украине начнется похолодание.

В августе в Украине не будет жары / galleryua.com, viktort
В августе в Украине не будет жары / galleryua.com, viktort

В большинство регионов Украины больше не вернется жаркая погода. Погреться на солнышке смогут лишь жители южных регионов.

Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)

Погода в августе будет зависеть от воздушных потоков, которые будут заходить в Украину то с Африки, то с Арктики, рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.

Со 2 августа в Украине начнется похолодание. На севере температура опустится до 19-20 градусов. По прогнозу Горбаня, похолодает в Украине всего на три дня, с 2 по 5 августа. Затем же температура будет повышаться. 

"С 5 августа температура по северным областям поднимется до 23-24 градусов, а с 8 августа - до 25-28 градусов. Такой температурный режим будет держаться до 16 августа. По югу все это время температура будет удерживаться на уровне 29-31 градуса",  - добавил он.

Второе значительное похолодание ожидается в 20 числах августа. 

"С 20 августа придет второе понижение. Ночная температура будет доходить до 9-11 градусов, дневная  держаться на уровне 24-27 градусов. А вот заморозков в конце августа стопроцентно ждать не стоит", - рассказал народный синоптик.

По прогнозу Горбаня, дожди пройдут с 2 по 4 августа, 16 и 17 августа, а также с 26 по 28 августа.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура августа-2019 в Украине будет на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#жара
Читайте также
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Семь человек пропали без вести после ливней на юго-западе Китая Семь человек пропали без вести после ливней на юго-западе Китая
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0 В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
84 %
755 мм
2.9 м/с
43 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять