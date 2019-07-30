Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы.
Средняя температура августа-2019 в Украине будет на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
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Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура августа предполагается в пределах 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в августе выпадет 36-84 мм осадков, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+28°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +19°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+26°... +17°
- Николаев+30°... +21°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+30°... +19°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+30°... +18°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:54 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
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Закат20:23
Видимость:16 км
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