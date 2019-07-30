Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

11:54, 30 июля 2019
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Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Средняя температура августа-2019 в Украине будет на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

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Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура августа предполагается в пределах 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в августе выпадет 36-84 мм осадков, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

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Теги: #погода
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