В Китае в результате схода оползня погибли девять человек
11 человек удалось спасти.
Девять человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.
В Уганде в результате схода оползня погибли шесть человек
Сход оползня произошел вечером 23 июля в уезде Шуйчэн, из-за чего под завалами оказался 21 дом. По предварительным данным, в указанном районе жили более 60 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
По состоянию на утро 24 июля девять человек были найдены погибшими, еще 11 человек были спасены. В настоящий момент на месте аварии интенсивно продолжается поиск пропавших.
Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.
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