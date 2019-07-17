В Южной Азии более 100 человек стали жертвами наводнений и оползней

В Непале жертвами стихии стали 69 человек.

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В Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.

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Так, в Непале жертвами стихии стали 69 человек, еще 31 пропал без вести. Также известно о 38 раненых и 3366 спасенных жителях, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

В Индии погибли по меньшей мере 45 человек: 25 в штате Бихар, 15 в Ассаме и 5 в Мизораме. Подтоплены несколько тысяч населенных пунктов. Пострадали более 3 миллионов жителей

В Бангладеш дожди затопили сотни населенных пунктов. Число пострадавших оценивается в 1,1 миллиона человек. Информация о жертвах уточняется, пока известно о 2 пропавших без вести.

Напомним, ураган "Барри" накрыл американский штат Луизиана.